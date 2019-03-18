إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بمدينة هولندية

أصيب عدة أشخاص بطلقات نارية في مدينة أوتريخت الهولندية، حسبما أعلنت الشرطة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الاثنين.

ولم تدل الشرطة ببيانات محددة حتى الآن عن الواقعة.

وانتشرت قوات الأمن في مكان الحادث.

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