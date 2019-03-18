المتهم بارتكاب المجزرة في نيوزيلندا زار إسرائيل عام 2016

اسماء السيد - القدس: صرح مسؤولون إسرائيليون الإثنين أن الأسترالي المتهم بارتكاب مجزرة المسجدين في نيوزيلندا الجمعة الماضي زار إسرائيل لفترة وجيزة عام 2016.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية للسكان والهجرة الإسرائيلية سابين حداد "إن المتهم برنتون تارانت دخل إسرائيل في اكتوبر 2016 بتأشيرة دخول سياحية مدتها ثلاثة أشهر، ومكث في البلاد تسعة أيام".

ولم تتطرق حداد الى تفاصيل إضافية متعلقة بالاسترالي.

وتارانت (28 عاما) الذي نشأ في مدينة غرافتون النيوزيلندية، متهم بتنفيذ أسوأ جريمة في تاريخ نيوزيلندا الحديث والتي قتل فيها خمسون شخصا في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش الجمعة.

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وأظهرت صفحته على موقع فيسبوك أن رحلاته الى الخارج شملت باكستان وكوريا الشمالية الى جانب اليونان وكرواتيا وبلغاريا وغيرها من الدول.

وعاش تارانت مؤخرا قبل تنفيذ المجزرة في مدينة داندين التي تبعد نحو 350 كيلومترا عن كرايست تشيرش.

وأفاد وزير الداخلية الأسترالي بيتر دوتون الإثنين أن تارانت وعلى مدار السنوات الثلاث الأخيرة، أمضى 45 يوما فقط في أستراليا، كما أنه لم يكن مدرجا على قوائم الإرهاب.