الإعصار إيداي يدمّر بنسبة 90% ثاني مدن موزمبيق

اسماء السيد - بييرا: أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الأحمر الاثنين أن ثاني مدن موزمبيق بييرا ومحيطها "تضررت أو دمّرت بنسبة 90 في المئة جراء الإعصار الاستوائي ايداي"، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا نتيجة سوء الأحوال الجوية إلى 138 قتيلا في كل من موزمبيق وزيمبابوي.

وضرب الإعصار ايداي وسط موزمبيق مساء الخميس، قبل أن يواصل مساره نحو زيمبابوي، ملحقًا الأضرار بطرقات، ومدرسة، ومنازل، وبسد أيضًا.

قتل 68 شخصًا في موزمبيق، بينهم 55 في مدينة بييرا الساحلية، إضافة إلى 70 شخصا في زيمبابوي، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية. وكانت الحصيلة السابقة تشير الى مقتل 127 شخصا.

قال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في بيان الإثنين إن "حجم الأضرار التي تسبب بها الإعصار ايداي الذي ضرب مدينة بييرا في موزمبيق ضخم ومرعب". وأضاف البيان أن "نسبة 90 في المئة من بييرا ومحيطها لحقت بها الأضرار أو دمّرت".

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وحذر عضو الاتحاد الدولي جايمي لوسيور في البيان من أن "الوضع مروع... ويبدو أن نسبة 90 في المئة من المنطقة قد دمّرت بالكامل". ولفت إلى أن "وسائل الاتصال قطعت تماما، والطرق دمّرت، وثمة مناطق لا يمكن الوصول إليها".

تابع المصدر "لقد أبلغنا أن الوضع قد يكون أكثر سوءا خارج المدينة. أمس (الأحد)، انهار سد كبير قاطعاً آخر طريق تصل إلى المدينة".

وقال الاتحاد الدولي في بيانه إن حصيلة الضحايا قد ترتفع بعد معرفة حجم الأضرار، علما أن هطول أمطار غزيرة في المنطقة ما زال متوقعا.

