جرحى فى إطلاق نار بمدينة أوتريخت الهولندية

ترجمة :أحمد أبو عقيل
أصيب عدة أشخاص في إطلاق نار في مدينة أوتريخت الهولندية، صباح اليوم الاثنين، وطوقت خدمات الطوارئ مكان الحادث وأنتشرت طائرات الهليكوبتر ووحدة مكافحة الإرهاب فى مكان إطلاق النار.
وأكدت الشرطة أن إطلاق النار وقع على الترام في الساعة 10:45 صباحًا. وقال شهود عيان إن رجل بدأ في أطلاق النار بطريقة عشوائية".
وطالت قوات الشرطة من المواطنين السماح لخدمات الحماية بأداء وظائفهم.
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