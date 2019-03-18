بدء محادثات تشكيل الحكومة بالجزائر

24- إمارات

ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء المعين حديثاً نور الدين بدوي، بدأ محادثات لتشكيل حكومة جديدة، في خطوة تهدف إلى إرضاء المحتجين المطالبين بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ودائرته المقربة.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول قوله، إن الحكومة الجديدة ستضم "كفاءات وطنية بانتماء أو دون انتماء سياسي وستعكس بشكل معتبر الخصوصيات الديمغرافية للمجتمع الجزائري".

ومن غير المرجح أن ينزع بدوي فتيل الغضب في الشوارع ببدء محادثات تشكيل حكومة جديدة.

ورفض الجزائريون الذين يتظاهرون منذ ما يربو على 3...