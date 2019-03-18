قصة كفاح.. الأم المثالية على الجمهورية.. توفى زوجها منذ 33 عاما وربت 3 أبناء

كتب محمود راغب – أسامة طلعت – تصوير كريم عبد العزيز
قصة كفاح كبيرة قدمتها لأبنائها السيدة، سعدية ثابت فليته، الأم المثالية على الجمهورية، خلال مسيرة عطائها والتى تبلغ من العمر 63 عاما.
وتحكى سعدية ثابت فليته الأم المثالية على الجمهورية من محافظة المنيا، قصة كفاحها لـ"اليوم السابع" قائلة:" عندى 3 أولاد أشرف وهو خريج تجارة خارجية، الكبير، وأيمن مهندس ورامى خدمة اجتماعية"، وزوجى متوفى منذ 33 عاما وكان يعمل مهندسا زراعيا وحرصت طوال تلك الفترة على تربية الأبناء".
وتابعت الأم المثالية على الجمهورية قائلة: "كانت ظروف صعبة من...
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