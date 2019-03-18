المركز الروسي للمصالحة: عودة 770 نازحا سوريا إلى وطنهم خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الجهات المتنازعة في سوريا، أنّ "خلال الـ24 ساعة الماضية، عاد 770 نازحا إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 212 نازحًا (64 امرأة و108 أطفال) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 558 شخصًا (167امرأة و285 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب".

وأفاد بـ"عودة 145 نازحًا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل البلاد"، مبيّنًا أنّ "المركز قام بتنفيذ عملية إنسانية واحدة، حيث تمّ من خلالها توزيع 500 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها أكثر من 2 طن على سكان قرية البيضا بريف حماة".

ولفت إلى أنّ "الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش السوري، قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتنفيذ عملية تطهير 2.4 هكتار من الأراضي السورية في محافظتي القنيطرة ودمشق من الألغام، وذلك بالإضافة إلى اكتشاف وتدمير 23 عبوة ناسفة".