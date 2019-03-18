مسؤول تشيكي: التحالف الدولي يدعم الإرهاب في سوريا ووجوده هناك غير شرعي

أكّد رئيس المجموعة البرلمانية التشيكية للصداقة مع سوريا ستانيسلاف غروسبيتش، أنّ "ما يُسمّى "التحالف الدولي" الّذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية بذريعة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق، قدّم منذ البداية مختلف أوجه الدعم للتنظيمات الإرهابية"، مبيّنًا أنّ "وجوده على الأراضي السورية غير شرعي".

وركّز في تصريح صحافي في براغ، على أنّ "استمرار الوجود غير الشرعي لهذا التحالف في الأراضي السورية، يستهدف عرقلة عملية تحرير ما تبقّى من بؤر إرهابية في سوريا، وإطالة أمد الأزمة فيها". ودان العملية الأخيرة التي قام بها طيران التحالف في منطقة الباغوز بريف دير الزور، لافتًا إلى أنّها "تمثّل رمزًا جديدًا للعدوان الامبريالي وجريمة أخرى يتوجّب عدم نسيانها".