شرطة بولندا اعتقلت 3 أشخاص يشتبه بترويجهم للفاشية والتحريض على الكراهية العرقية

أعلن المكتب الرئيسي للشرطة البولندية، أنّ "الشرطة ووكالة الأمن الداخلي البولندية، اعتقلت ثلاثة رجال تتراوح أعمارهم ما بين 22 إلى 24 عامًا، يشتبه في ترويجهم للفاشية والتحريض على الكراهية العرقية"، حيث من المتوقّع أن تصل عقوبتهم إلى السجن لمدّة تصل إلى عامين.

وذكر في بيان أنّه "تمّ ضبط كتب محظورة ومواد متعدّدة الوسائط، وكذلك ملابس ومخطوطات ذات رموز نازية في شقق المحتجزين، كما عثر رجال الشرطة أيضًا على سكاكين وخناجر وفؤوس وسيوف".

الجدير بالذكر أنّ الشرطة ووكالة الأمن الداخلي البولندية تقومان، منذ تشرين الثاني 2018، بعمليات متابعة وتحري للناشطين في الترويج للنازية، في جميع أنحاء البلاد.