أفاد سفير مصر الأسبق بواشنطن عبد الرؤوف الريدي بان "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان يتعامل مع مصر في عهد الإخوان المسلمين على أنها ولاية تركية".

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كانت هذه تفاصيل خبر سفير مصر الأسبق بواشنطن: أردوغان كان يتعامل مع مصر بعهد الإخوان على أنها ولاية تركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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