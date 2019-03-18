ذكر العميد الروسي سيرغي درونوف، لمجلة "كراسنايا زيفزدا" الروسية، أنّ "القوات الجوية الروسية تسلّمت على مدى الست سنوات الماضية، أكثر من ألف قطعة جوية مختلفة شملت طائرات ومروحيات حديثة".
وأوضح أنّ "بهذه العملية، استطاعت القوات الجوية الروسية من تحديث أكثر من نصف أسطولها الجوي من خلال تلقّي طائرات من طراز "سو 34" و"سو 35" و"سو 30 أس-أم"، بالإضافة إلى مروحيات من طراز "كا-52"، مبيّنًا أنّه "يجري الآن تحديث القاذفات الاستراتيجية من نوع "تو 160" و"تو 95 أم أس"، الّتي ستكون قريبًا في عهدة القوات الجوية الروسية".
ولفت درونوف إلى أنّ "في عام 2019، سيقوم المجمع العسكري الروسي بالتكفل بنسبة 100 بالمئة للأعتدة والأسلحة المسلمة للقوات الروسية".
كانت هذه تفاصيل خبر القوات الروسية تسلمت أكثر من ألف قطعة عسكرية جوية منذ 2012 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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