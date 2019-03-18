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الخارجية التركية دانت الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية في مالي

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دانت وزارة الخارجية التركية "الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية في منطقة موبتي وسط مالي"، مشيرةً إلى أن "تركيا تلقت نبأ الهجوم الإرهابي ببالغ الأسى والحزن، وتتقدم بالتعازي لمالي حكومة وشعبا، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

واستهدف هجوم مسلح ثكنة عسكرية للجيش المالي في منطقة موبتي وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل 21 عسكريا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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