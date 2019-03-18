الخارجية التركية دانت الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية في مالي

دانت وزارة الخارجية التركية "الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية في منطقة موبتي وسط مالي"، مشيرةً إلى أن "تركيا تلقت نبأ الهجوم الإرهابي ببالغ الأسى والحزن، وتتقدم بالتعازي لمالي حكومة وشعبا، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

واستهدف هجوم مسلح ثكنة عسكرية للجيش المالي في منطقة موبتي وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل 21 عسكريا.