الخزانة الأميركية: روسيا تقلص استثماراتها في السندات الأميركية

أفادت وزارة الخزانة الأميركية بأن "روسيا تواصل تقليص استثماراتها في السندات الأميركية والدولار، وماضية بالتوظيف في أصول أكثر أمانا وفي مقدمتها الذهب"، موضحةً أن "موسكو خفضت حيازتها من سندات الخزانة خلال يناير الماضي بواقع 36 مليون دولار، لتصل إلى 13.18 مليار دولار فقط، بعدما تخطت حيازتها في كانون الاول 2017 حاجز الـ100 مليار دولار".
ولفتت إلى أنه "تستثمر روسيا في نوعين من السندات الأميركية طويلة وقصيرة الأمد، وفي يناير بلغت استثماراتها في السندات الآجلة 6.322 مليار دولار، مقابل 6.858 مليار في السندات العاجلة وتتبع روسيا استراتيجية تهدف للابتعاد عن العملة الأميركية في ظل سياسة العقوبات التي تتبعها واشنطن ضد موسكو، وبلوغ الدين العام الأميركي مستويات قياسية".
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