كشف مسؤول في وزارة الخارجية الجزائرية، لوكالة "رويترز"، أنّ "من المتوقّع أن يزور رمطان لعمامرة المعيّن حديثًا في منصب نائب رئيس الوزراء الجزائري، عددًا من الدول بينها روسيا والصين وبعض دول الاتحاد الأوروبي، لتوضيح الأزمة في الجزائر".
ويحتج آلاف الجزائريين منذ أكثر من ثلاثة أسابيع على الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ورفضوا عرض رئيس الوزراء الجديد تشكيل حكومة شاملة تغيّر المشهد السياسي في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس الوزراء الجزائري سيقوم بجولة خارجية لبحث الأحداث في الداخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.