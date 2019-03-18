هيئة الإذاعة الهولندية: وحدة مكافحة الإرهاب تطوق مبنى تشتبه أن مطلق النار بداخله

أفادت هيئة الإذاعة الهولندية بان "وحدة مكافحة الإرهاب تطوق مبنى تشتبه أن مطلق النار بداخله"، مشيرة إلى أن "قوات الأمن الهولندية تعزز الإجراءات الأمنية في المطارات والمواقع العامة الحيوية". وكانت وسائل إعلامية هولندية ذكرت أن هناك أنباء أولية عن إصابة 9 وفرار المشتبه به بإطلاق النار، فيما تعمل الشرطة على مطاردته، مشيرة الى أن موقع إطلاق النار في أوتريخت الهولندية يعرف بـ"ساعة 24 أكتوبر".

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