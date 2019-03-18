وكالة الأنباء الهولندية: مقتل شخص على الأقل بإطلاق النار في أوتريخت

أفادت وكالة الأنباء الهولندية عن مقتل شخص على الأقل بإطلاق النار في أوتريخت.

وكانت الشرطة الهولندية أعلنت أن "إطلاق النار في أوتريخت قد يحمل دافعا إرهابيا"، لافتة الى "أننا لا نستطيع حتى الآن تقييم خطورة إصابات الجرحى في الحادث".

فيما ذكرت وسائل إعلامية هولندية أن هناك أنباء أولية عن إصابة 9 وفرار المشتبه به بإطلاق النار، فيما تعمل الشرطة على مطاردته، مشيرة الى أن موقع إطلاق النار في أوتريخت الهولندية يعرف بـ"ساعة 24 أكتوبر".