حكومة نيوزيلندا توافق مبدئيا على تشديد قوانين ضبط الاسلحة

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن حكومة نيوزيلاندا وافقت مبدئيا على تشديد قوانين ضبط الأسلحة بعد أيام فقط على الهجوم الذي استهدف مسجدين وأدى الى مقتل 50 شخصا.
يذكر أن الهجوم الذي وقع يوم الجمعة على مسجدين في كرايست شيرش تسبب بسقوط 50 قتيلا وعشرات الجرحى.
وتعهدت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن بفرض قيود أشد على حيازة السلاح بعد المجزرة، لافتة إلى أن 5 قطع سلاح نصف آلية استخدمت أثناء الهجوم، وأن المهاجم كان حاصلا على رخصة لحمل السلاح.
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