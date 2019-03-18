الشرطة الهولندية: إطلاق النار في أوتريخت قد يحمل دافعا إرهابيا

أعلنت الشرطة الهولندية أن "إطلاق النار في أوتريخت قد يحمل دافعا إرهابيا"، لافتة الى "أننا لا نستطيع حتى الآن تقييم خطورة إصابات الجرحى في الحادث".
فيما ذكرت وسائل إعلامية هولندية أن هناك أنباء أولية عن إصابة 9 وفرار المشتبه به بإطلاق النار، فيما تعمل الشرطة على مطاردته، مشيرة الى أن موقع إطلاق النار في أوتريخت الهولندية يعرف بـساعة 24 أكتوبر.
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