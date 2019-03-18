الشرطة الهولندية فرضت طوقا حول محطة ترام بعد إطلاق النار في أوتريخت

فرضت الشرطة الهولندية طوقا حول محطة للترام بوسط مدينة أوتريخت بعد إعلان سقوط جرحى في إطلاق نار. وذكرت قناة الـ"BBC" البريطانية أن "رجلا فتح النار على ركاب داخل عربة ترام في محطة مترو في المدينة".

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