شماس: لتوعية المجتمع اللبناني على خطورة الوضع الاقتصادي

لفت رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس خلال حفل اطلاق الحملة الوطنية لاستنهاض الاقتصاد اللبناني في قصر بعبدا إلى "اننا ها نحن اليوم امام معضلة بغاية الخطرورة تتمثل بتسرب غير مسبوق للموارد المالية اللبنانية نحو الخارج"، مشيراً إلى "اننا اليوم نعطي الانطلاقة لحملة توعية تتوجه إلى كل فرد في المجتمع للانطلاق بحل المشاكل كل منا على صعيده ومجاله".
وأكد أن "الاقتصاد بحاجة ماسة إلى المبادرات العاجلة إلى حين تتبلور المشاريع والحملة تهدف إلى توعية المجتمع على خطورة الوضع الاقتصاد"، مشيراً إلى أنه " على الجميع التفكير بلبنان ومصالحه واستمرارية اقتصاده ويتريتب عل القطاعات الانتاجية كافة أن تتلقف هذه المبادرة وملاقاة المواطنين في منتصف الطريق لانقاذ الاقتصاد".
وأوضح أن "هذه الحملة تهدف إلى حضّ المجتمع اللبناني على المشاركة في إنقاذ الاقتصاد من خلال تفعيل الشعور بالمسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق المواطن بإعطاء الأفضلية في التوظيف والإنفاق داخل الأسواق اللبنانية"، داعياً إلى "توعية المجتمع اللبناني على خطورة الوضع الاقتصادي وإقناع المواطن بضرورة استعمال موارده في الوجهة الصحيحة".
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