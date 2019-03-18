جنبلاط: من سيؤمن العودة الآمنة للنازحين السوريين كي لا يعذبوا ويقتلوا؟

رأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في تصريح على هامش مؤتمر عقده الحزب بعنوان "لبنان والنازحون من سوريا: الحقوق والهواجس وديبلوماسية العودة"،أن "عودة النازحين السوريين لن تتحقق طالما ان النظام السوري يرفض العودة".

وأكد أن هناك خوفا لدى هؤلاء"، متسائلا: "من سيؤمن العودة الآمنة لهم كي لا يعذبوا ويقتلوا؟"، معلنا "أننا نؤيد المبادرة الروسية ولكن عليها ان تعطي ضمانات"، متمنيا لأن "يبقى هذا الملف بعيدا عن الوزارات المعنية كي يؤمن الحد الادنى لهم من العيش الكريم في التعليم وغير التعليم".