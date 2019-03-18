كركي أصدر مذكرة تضمنت حلولا لمعالجة أرصدة المؤسسات المدينة والفترات غير المسددة

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي، مذكرة إعلامية رقمها 606، تضمّنت حلولًا لـ"معالجة أرصدة المؤسسات المدينة والفترات غير المسددة".

ولفتت المذكرة إلى أنّه "حيث أنّ بعض المؤسسات تتقدّم بطلبات للحصول على براءة ذمة من الصندوق، وحيث أنّ نتيجة الكشف على حساباتها المالية في مصلحة الإشتراكات، تبيّن وجود أرصدة مدينة وفترات غير مسددة تعود إلى ما قبل تاريخ 1 كانون الثاني 2000.

وتسهيلًا لحصول أصحاب العمل ومن كان في حكمهم على براءة ذمة. وعطفًا على قرار مجلس الإدارة رقم 1082 المتّخذ في الجلسة عدد 761 تاريخ 8 شباط 2019، المقترن بمصادقة سلطة الوصاية رقم 43/ 1 تاريخ 6 آذار 2019 المسجّل لدى قلم المديرية العامة بالرقم 923 تاريخ 11 آذار 2019.

وعطفًا على قرار مجلس الإدارة رقم 1081 المتّخذ في الجلسة عدد 757 تاريخ 11 كانون الثاني 2019، أصدر كركي مذكّرةً، قضى بموجبها ما يلي:

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1- تعتبر المؤسسة الّتي سبق وحصلت على براءة ذمة شاملة أو محصورة نتيجة تفتيش شامل، بريئة الذمة تجاه الصندوق بشكل نهائي عن الفترة المشمولة بالتفتيش.

2- تسدّد باقي المؤسسات، الّتي لا تنطبق عليها أحكام الفقرة (1) أعلاه، الإشتراكات عن الفترات المكشوفة غير الواردة على كشف الحساب وتلك الناتجة عن رصيد مدين قبل 1/1/ 2000، دون زيادات تأخير.

3- تسجّل زيادات التأخير المشار إليها أعلاه في حساب المؤسسة لحين صدور قانون يعفيها من تسديدها، على ألّا تحول هذه الزيادات من دون حصول المؤسسة على براءة ذمة محصورة".

وقد طلب كركي من جميع مديريات ومكاتب الصندوق "التقيّد بمضمون هذه المذكرة الإعلامية، اعتبارًا من تاريخ صدورها في 15 آذار 2019".