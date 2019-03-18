حزب الاتحاد: المقاومة الطريق الوحيد لنيل الحرية

أعلن "حزب الإتحاد" أن "العملية البطولية التي جرت في الضفة الغربية والتي أسفرت عن سقوط عدد من قتلى الجيش الإسرائيلي وفرار منفذها لهي دليل قوي على أن المقاومة متأصلة ومتجذرة في نفوس الشعب الفلسطيني في كافة أرجاء فلسطين وليس في غزة فقط وذلك على الرغم من التضييق والحصار الصهيوني وهي دليل أيضا على أن الشعب الفلسطيني آلى على نفسه أن يأخذ زمام المبادرة ويبادر إلى تلقين اسرائيل الدروس والعبر الناتجة عن احتلاله للأرض وتنكيله بالشعب الأعزل، وأن المقاومة بكل أشكالها هي الخيار الصحيح والوحيد لأبناء فلسطين وهي الطريق الأنجع للانتصار على الاحتلال ونيل الاستقلال وهي رد طبيعي على عربدة العدو وما يرتكبه من جرائم وعدوان على أرض فلسطين".

وفي بيان له، أوضح الحزب أن "هذه العملية هي إعادة تصحيح للمسار وتوجيه لبوصلة النضال إلى موقعها الطبيعي وتأكيد على أن العدو الأساسي للأمة هو العدو الصهيوني وإن الشعب الفلسطيني لن يرضخ للاحتلال مهما استبد وسيبقي على خيار المقاومة طريقا وحيدا لنيل حريته والخلاص من نير الاحتلال لأن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة".