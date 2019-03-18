اوجيرو: استبدال كابل رئيسي بكسروان سيؤدي الى توقف التخابر بالموزعات المرتبطة به

أعلنت هيئة "اوجيرو" في بيان ، ان فرق الصيانة التابعة لها تقوم باستبدال خط رئيسي سعة 1800 خط يغذي بلدات كفرياسين وكفرحباب وطبرجا في قضاء كسروان في منطقة جبل لبنان بخدمات التواصل والانترنت السريع DSL، الامر الذي سيؤدي الى توقف التخابر في الموزعات المرتبطة بهذا الكابل، على ان تعود الخدمة الى العمل تدريجيا فور الانتهاء من عملية استبدال الكابل.

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