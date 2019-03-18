بهية الحريري هنأت المجلس التنفيذي الجديد لنقابة صيادي الأسماك بانتخابه

هنأت رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائب بهية الحريري المجلس التنفيذي الجديد لنقابة صيادي الأسماك في صيدا بانتخابه متمنية لهم التوفيق ومنوهة بتوافق الصيادين على فريق عمل واحد وهو ما عبرت عنه الانتخابات الأخيرة. واطلعت الحريري خلال استقباله وفدا من المجلس الجديد على برنامج عمل المجلس الجديد للنقابة لتحقيق مطالب وتطلعات الصيادين لقطاعهم ، مؤكدة الاستمرار بالوقوف الى جانب قضايا الصيادين ومساندتها لحقوقهم ومتابعة العمل من اجل النهوض بالقطاع.

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