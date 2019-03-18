شدد رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان على "ضرورة نبذ الارهاب أياً كان شكله أو لونه أو مذهبه"، مديناً "الجريمة البشعة التي أودت بحياة الشهداء في نيوزيلاندا"، مثمناً "الوعي العالمي في التعاطي مع هذا النوع من الجرائم وعدم تغطيته".
وخلال استقباله وفدا من "تجمع ابناء العشائر العربية في لبنان"، أكد سليمان "ضرورة تكثيف نشاطات التوعية لدى المذاهب كافة تنفيذاً لما جاء في "وثيقة الأخوَّة الانسانية"، تجنباً لانزلاق البعض في آفة التطرف الأعمى المرفوض من البشرية جمعاء".
كانت هذه تفاصيل خبر سليمان: لضرورة نبذ الارهاب أياً كان شكله أو لونه أو مذهبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.