سليمان: لضرورة نبذ الارهاب أياً كان شكله أو لونه أو مذهبه

شدد رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان على "ضرورة نبذ الارهاب أياً كان شكله أو لونه أو مذهبه"، مديناً "الجريمة البشعة التي أودت بحياة الشهداء في نيوزيلاندا"، مثمناً "الوعي العالمي في التعاطي مع هذا النوع من الجرائم وعدم تغطيته".

وخلال استقباله وفدا من "تجمع ابناء العشائر العربية في لبنان"، أكد سليمان "ضرورة تكثيف نشاطات التوعية لدى المذاهب كافة تنفيذاً لما جاء في "وثيقة الأخوَّة الانسانية"، تجنباً لانزلاق البعض في آفة التطرف الأعمى المرفوض من البشرية جمعاء".