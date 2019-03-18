شقير دعا لشد الاحزمة:للالتزام بالبيان الوزاري من خلال وقف التوظفات

أشار وزير الاتصالات محمد شقير في كلمة له خلال اطلاق الحملة الوطنية لاستنهاض الاقتصاد اللبناني، إلى ان "الاقتصاد اللبناني بخطر، نعم نحن في سفينة واحدة لكن بهذه الجمعة بقيادة الرئيس ميشال عون ومعه رئيس مجلس النواب نبيه ورئيس الحكومة سعد الحريري وبهمة اللبنانيين انشاء الله ستصل السفينة إلى شاطىء الامان".

وشدد على انه "علينا ان نقف مع انفسنا ونشجع سياحتنا وصناعتنا وزراعتنا لأن هذه هويتنا"، لافتا إلى ان "مطلب شد الاحزمة كان أحد البنود الأساسية في لقاء الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام في 24 أيلول 2018 ونحن اليوم امامكم نعود ونشدد على هذا البند الذي يجب ان يطال جميع اللبنانيي". وأضاف "إن ما وصلنا إليه من عجز وتراجع في مؤشرات المالية، يستدعي الالتزام بالبيان الوزاري من خلال وقف التوظيفات وخفض الانفاق في الخارج وحصره بالضروري".

ورأى انه "نحن نمرّ بضائفة لم يمر بها بلدنا بأي يوم من الايام"، داعيا إلى "القيام بمحلة مركزية لاقفال المؤسسات الغير شرغية التي باتت تتوسع على حساب مؤسساتنا الشرعية".