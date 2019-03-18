القاضي صادر ختم تحقيقاته في جريمة بتدعي وأحال الملف للنيابة العامة

ختم قاضي التحقيق العدلي في جريمة بتدعي القاضي سامي صادر، التي ذهب ضحيتها الشهيدان صبحي ونديمة فخري، تحقيقاته اليوم بعد أن أصدر مذكرة توقيف غيابية في حق المدعى عليه ف.ع الذي تبلغ ولم يحضر جلسة اليوم. وأحال الملف الى النيابة العامة التمييزية لإبداء الرأي والمطالعة في الأساس.

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