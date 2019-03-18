بدء احتفالية يوم الطبيب المصري في "دار الحكمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

بدأت منذ قليل، الاحتفالية التي تقيمها نقابة الأطباء بمناسبة يوم الطبيب المصري الذي يوافق 18مارس وهو يوم الطبيب العالمي.

ويوافق اليوم ذكرى افتتاح أول مدرسة للطب في مصر والشرق الأوسط في أبى زعبل يوم 18 مارس 1827.

ومن المقرر أن يشهد الاحتفال تكريم الأطباء المتميزين من كل محافظات مصر وكذلك تكريم الأمهات المثاليات من الطبيبات وشهداء المهنة ومن تصدوا للدفاع عنها، وشخصيات عامة لها تأثير مجتمعي متميز.

يحضر الاحتفالية الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، والدكتور أسامة عبدالحي وكيل النقابة، والدكتور محمد عبدالحميد أمين صندوق النقابة، وعدد من أعضاء المجلس.