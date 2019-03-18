صدمته سيارة أنابيب.. تفاصيل مصرع مستشار وزير الدفاع اليمني بفيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي مستشار وزير الدفاع اليمني اللواء ركن عبد القادر العمودي مصرعه في حادث سير بمنطقة فيصل، اليوم الاثنين.

تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، توصلت إلى أنه أثناء تواجد اللواء "العمودي" بشارع كعبيش -محل سكنه- لشراء بعض احتياجات المنزل، صدمته سيارة ربع نقل محملة بأسطوانات بوتاجاز بالخطأ.

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وحاول الأهالي إنقاذ المستشار لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته، بينما تتبع رجال الشرطة خط سير السائق، وأمكن ضبطه لدى وقوفه بمحيط مستودع قريب من موقع الحادث.

وكشفت المعاينة تحت إشراف المقدم محمد غراب وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، أن السائق كان بصدد الدوران بالسيارة، ولدى رجوعه للخلف صدم المتوفى.

تم احتجاز المتهم في قسم شرطة الطابية، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.