تفعيل المبادرة الرئاسية "رواد تكنولوجيا المستقبل" بسوهاج لدعم الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج والدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج اجتماعا، اليوم الاثنين، لتفعيل المبادرة الرئاسية "رواد تكنولوجيا المستقبل" لتأهيل الكوادر المصرية الشابة على أحدث مجالات التكنولوجيا.

حضر الاجتماع الدكتور عمر الحادي، المنسق العلمي للمحافظة والدكتور طارق نوفل، مدير عام شركة "مصرية" للخدمات التعليمية والاختبارات الدولية بسوهاج.

وأوضح محافظ سوهاج أن المبادرة تؤكد حرص القيادة السياسية على إعلاء قيمة المعرفة والإبداع وخلق فرص عمل لشباب الخريجين ، وإعداد جيل من الشباب قادر على توظيف أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع القطاعات لتحقيق التنمية الشاملة.

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وأشار "الأنصاري" إلى أهمية رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة في برامج تكنولوجيا المعلومات حتى يتواكب الموظف مع المتطلبات الحالية للمجتمع، مشيدًا بدور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ هذه المبادرة من خلال مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وقال الدكتور أحمد عزيز ، رئيس جامعة سوهاج إن المبادرة تأتي بالتعاون مع شركة "مصرية" للخدمات التعليمية والاختبارات الدولية بسوهاج "الأكاديمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات" والتي تقوم بالإدارة والتشغيل للمبادرة التي تنفذها وزارة الاتصالات، مضيفاً أن المبادرة ستكون في أكثر من 40 مسارا تدريبيًأ من جامعات عالمية، مضيفاً أنها ستكون مخصصة للخريجين من دفعة 2006 وحتى 2018، ولكافة طلاب الجامعة من الفرقتين النهائيتين.

وكشف الدكتور طارق نوفل مدير عام شركة "مصرية" للخدمات التعليمية والاختبارات الدولية بسوهاج أن المنحة متاحة للمتخصصين في علوم الحاسبات وغير المتخصصين، مشيراً إلى أن الدراسة ستكون عبر الانترنت Online، لافتاً إلى أنه عند اجتياز مستويات التدريب ستصرف الوزارة مكافأة مالية تقدر ب 1000 جنية للمتدرب وتسليمه شهادة معتمدة .

ولفت إلى أنه تلقي الطلبات للمتقدمين بـمركز المعلومات بديوان عام محافظة سوهاج، ومركز المعلومات بمبنى المركزية بجامعة سوهاج، ومقر شركة "مصرية"، خلال الفترة 20 وحتى 25 مارس الجاري، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية مساءً.