"ورقة عرفي وطفل ساقط قيد".. القصة الكاملة لمقتل رضيع على يد زوج والدته بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت منطقة منشية عبدالمنعم رياض بشبرا الخيمة، جريمة ضحيتها طفل رضيع لم يتجاوز عمره العام و3 أشهر، بسبب غيرة وشك زوج والدته الذي اعتدى بالضرب على الطفل وشنقه بحبل.

الطفل "محمود"، غير مقيد بالأحوال المدنية، بسبب شك زوج والدته الدائم في نسبه وأنه ليس طفله، وإصرار زوجته الدائم على أن الطفل من صلبه، وهو مالم يصدقه المتهم الذي ادعى أن لديه مرض نفسي دفعه لقتل الطفل.

"كان علي طول بيضربه ومكنتش بقدر أعمله حاجة"، هكذا بدأت "صفية ف ا"، والدة الطفل اعترافاتها أمام النيابة، مشيرة إلى أنها تعرفت على المتهم منذ حوالي 5 أعوام، وكان يعمل في كافيه بشبرا الخيمة وعرض عليها الزواج سرًا، وتزوجنا عرفيًا في عام 2016، مضيفة أن المتهم كان دائم الاعتداء بالضرب عليها لشكه في سلوكها، موضحًة أنها تركت منزل الزوج منذ عامين وجاءت بالطفل لزوجها وأخبرته بأنه طفله، وتركته عنده وكانت تطمئن عليه بين الحين والآخر.

وفجّرت والدة الطفل مفاجئة في اعترافاتها، بأن الطفل المتوفى ليس نجل المتهم، وكانت تحاول إقناع المتهم بأن الطفل نجله لكي يسجله باسمه في الأحوال المدنية ولكنها فشلت في إقناعه لينتهي الحال بقتل الطفل في النهاية.

أما المتهم "أحمد. هـ. م"، فادعى أنه مريض نفسيًا لا يستطيع التحكم في أفعاله، قائلًا "مراتي كانت بتخونني والطفل مش ابني"، مشيرً إلى أن زوجته تركت المنزل منذ فترة وفوجئ بها تحضر إليه بطفل وتخبره بأنه نجله، موضحًا أنه لم يقتنع بكلام زوجته ورفض الاعتراف بنسب الطفل.

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وأضاف المتهم، أن زوجته أخبرت الجميع بأن الطفل المجني عليه ابني، وتركته عندي وغادرت المنزل ولم تعد، وأخذت أبحث عنها ولم أتمكن من العثور عليها، مضيفًا أنه في يوم الحادث أخذ الطفل يبكي بصوتٍ مرتفع، ولم أشعر بنفسي إلا وأنا أقوم بالاعتداء عليه بالضرب، وأحضرت حبلًا وشنقته، قائلًا "أنا مريض نفسي ولا أستوعب كيف أقدمت على فعل تلك الجريمة".

وكان العقيد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة تلقى بلاغا من مستشفى ناصر العام بوصول "محمود. ا ه" رضيع يبلغ من العمر عاما و3 أشهر "غير مقيد بالأحوال المدنية" من منطقة منشية عبدالمنعم رياض جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبي المبدئي على الجثة تبين وجود زرقه بالوجه، واحتمالية أن تكون الوفاة بسبب إسفكسيا الخنق.

جرى إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحث قاده اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي والعميد يحيى راضي رئيس مباحث القليوبية، وضم المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة.

بالفحص تبين من سؤال والدة الطفل، وتدعى "صفية ف ا" ربة منزل، أكدت قيام "أحمد ه م" عامل بكافيه "زوجها عرفيا منذ عام 2016م" بالاعتداء على طفلهما المتوفى بالضرب والتسبب في وفاته، وذلك لتركها منزل الزوجية منذ عامين لوجود خلافات عائلية بينهما.

وأشارت أم الطفل أن المتهم دائم الاعتداء على الطفل منذ عودتها للمنزل، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة وشكه في سلوكها، موضحة أن الطفل المتوفى ليس نجله.

وتمكن المقدم محمد عبد الهادي رئيس فرع البحث الجنائي من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لشكه في نسب الطفل، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1792 إدارى قسم شرطة أول شبرا الخيمة لسنة 2019م، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة الواقعة.