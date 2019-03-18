ضبط موظف استولى على 348 ألف جنيه من 5 شباب بدعوى توظيفهم في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:
ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، تحت إشراف اللواء هشام الشافعي، اليوم الإثنين، موظف بشركة الغاز استولى على 348 ألف جنيه من 5 شباب بزعم توظيفهم.
تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بسوهاج بلاغًا من 5 مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج باتهام "علاء.ع.ف"، مندوب تعبئة بإحدى شركات توصيل الغاز باستيلائه على 348 ألف جنيه منهم بحجة تعيينهم بإحدى الجهات الحكومية زاعمًا علاقاته بمسئولي تلك الجهة، وعدم التزامه بذلك أو رد المبالغ المالية المستولى عليها.
أسفرت التحريات عن صحة البلاغ، وكشفت تلقي المتهم مبالغ مالية من أشخاص آخرين تحت ذات الزعم وأنهم لم يتقدموا ببلاغات أملاً في الحصول على فرص عمل أو استرداد أموالهم.
جرى ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.
حُرر محضراً، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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