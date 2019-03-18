إرتفاع ضحايا الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا إلى 50 قتيلا واليوم الشروع في تسليم الجثث

إرتفع عدد قتلى الهجوم على المسجدين في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا إلى 50 بعد عثور المحققين على جثة أخرى بأحد المسجدين، وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إن السلطات ستبدأ تسليم الجثث إلى الأسر لدفنها اليوم الأحد.

ووجهت السلطات تهمة القتل السبت إلى الأسترالي برينتون هاريسون تارانت (28 عاما) الذي يشتبه بكونه متعصبا يعتقد بتميز العرق الأبيض.

ومثل تارانت أمام المحكمة الجزئية في كرايستشيرش مكبل اليدين ومرتديا ملابس السجن البيضاء يوم السبت حيث تم حبسه على ذمة القضية. ومن المقرر أن يمثل ثانية أمام المحكمة في الخامس من أفريل وقالت الشرطة إن من المرجح أن يواجه اتهامات أخرى.

ووصفت رئيسة الوزراء الهجوم بالإرهابي وهو أسوأ حادث قتل جماعي في نيوزيلندا. ورفعت السلطات مستوى الخطر الأمني إلى أعلى درجة.

وجرى بث الهجوم على أحد المسجدين في مدينة كرايستشيرش على فيسبوك كما تم نشر بيان يصف المهاجرين ”بالغزاة“ على روابط على حسابات مرتبطة ببعضها على وسائل التواصل الاجتماعي.

Advertisements

وقالت شركة فايسبوك إنها أزالت 1.5 مليون فيديو في أنحاء العالم للهجوم على المسجدين خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى بعد الهجوم.

وتأخر تسليم الجثث بسبب التحقيقات لكن أرديرن قالت إن العائلات ستتسلمها بدءا من مساء اليوم الأحد.

وأضافت أرديرن في مؤتمر صحفي ”لكن من المرجح أن يتم البدء بعدد صغير“، وتوقعت تسليم كل الجثث بحلول يوم الأربعاء.

وتم وضع أكاليل من الزهور على مواقع قرب المسجدين وتوقف المارة من جميع الديانات للتعبير عن التعاطف. وقال أرديرن إن الشرطة ستنتشر عند جميع المساجد لدى فتحها.