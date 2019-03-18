الجزائر/ 13 نقابة ترفض دعم جهود رئيس الوزراء لتشكيل حكومة

وكالات - رفضت 13 نقابة جزائرية دعم مساعي رئيس الوزراء المعين حديثا، نور الدين بدوي لتشكيل حكومة يأمل أن تساعد على تهدئة المحتجين الذين يضغطون على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ودائرته الداخلية كي يتنحى. وقال بوعلام عمورة أحد رؤساء نقابات قطاع التعليم للصحفيين اليوم، الإثنين 18 مارس 2019، إن النقابات لن تجري مناقشات مع هذا النظام لأنها تنتمي للشعب والشعب قال "لا" للنظام.

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