أفادت وكالة "رويترز" اليوم، الإثنين 18 مارس 2019، إستنادا لمسؤول بوزارة الخارجية الجزائرية، بتوقعات بزيارة نائب رئيس الوزراء الجزائري رمضان لعمامرة لعدد من الدول بينها روسيا والصين والإتحاد الأوروبي لتوضيح التطورات في الجزائر.

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كانت هذه تفاصيل خبر لتوضيح التطوّرات في الجزائر، نائب رئيس الوزراء الجزائري يزور عددًا من البلدان منها روسيا والصين... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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