أكياس تراب بدلا من رفات ضحايا كارثة طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية

عرضت الخطوط الجوية الإثيوبية على ذوي ضحايا طائرة بوينغ 737MAX المنكوبة، أكياسا مليئة بالتراب من موقع حطام الطائرة لدفنها بدلا من رفات الضحايا.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الأكياس مملوءة بتراب من مكان الكارثة ويزن أحدها كيلوغراما، موضحة أنها ستكون متوفرة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم الأحد، حيث تقام مراسيم العزاء للضحايا.

وقال أحد أقارب الضحايا "تسلمنا أكياس التراب، بعد تعذر العثور على رفات الضحايا وتسليمها لأقاربهم"، مضيفا قوله "لن نرتاح حتى نستلم جثامين أحبائنا أو حتى أجزاء منها".

وأبلغت الشركة ذوي الضحايا بأن جمع وتحديد رفاتهم قد يستغرق نصف سنة.

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وقالت وزيرة النقل الإثيوبية، ، إن التحقيق لمعرفة سبب تحطم الطائرة يتطلب "تحليلا دقيقا ووقتا طويلا للتوصل إلى نتائج مؤكدة".

وبغية التعجيل بهذه العملية عرض على أقارب الضحايا تقديم عينات من الحمض النووي الخاص بهم، في أديس أبابا أو في أي فرع لمكتب شركة الخطوط الجوية الإثيوبية في الخارج.

وكان على متن الطائرة التي تحطمت الأحد الماضي بعد 6 دقائق على إقلاعها من أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي، 139 راكبا من 35 دولة، ولقي الجميع مصرعهم.