ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار الاستوائي "إيداي" في كل من زيمبابوي وموزمبيق إلى 157 قتيلا على الأقل، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت المصادر اليوم الاثنين أن 68 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في موزمبيق، بينما قتل 89 شخصا على الأقل في زيمبابوي، فيما أعلنت سلطات
ولا يزال عشرات الأشخاص مفقودين في وسط موزمبيق وشرق زيمبابوي بعد مرور الإعصار الذي صاحبته رياح قوية وأمطار غزيرة وفيضانات دمرت جسورا وجرفت منازل في البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "إيداي" في زيمبابوي وموزمبيق لـ157 قتيلًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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