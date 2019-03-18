ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "إيداي" في زيمبابوي وموزمبيق لـ157 قتيلًا

ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار الاستوائي "إيداي" في كل من زيمبابوي وموزمبيق إلى 157 قتيلا على الأقل، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت المصادر اليوم الاثنين أن 68 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في موزمبيق، بينما قتل 89 شخصا على الأقل في زيمبابوي، فيما أعلنت سلطات

زيمبابوي حالة الطوارئ.ولا يزال عشرات الأشخاص مفقودين في وسط موزمبيق وشرق زيمبابوي بعد مرور الإعصار الذي صاحبته رياح قوية وأمطار غزيرة وفيضانات دمرت جسورا وجرفت منازل في البلدين.