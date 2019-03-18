الأخضر الإبراهيمي: بوتفليقة وضع خارطة الطريق لحل الأزمة

قال الدبلوماسي الجزائري البارز الأخضر الإبراهيمي" إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وضع خارطة طريق للخروج من الأزمة، وعلى الجزائريين من حكومة وشعب وضعها على الطاولة ومناقشتها"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأعرب الإبراهيمي ـ في تصريحات عن قلقه من أن

يحدث بالجزائر ما حدث بالعراق، وقال" إن المطالبة برحيل الجميع سهلة، لكن تطبيقها صعب، لأن الجزائر بحاجة لرجال يبقون على الاستقرار والأمن".وأضاف" أتريدون عراقا آخر بالجزائر؟ صحيح أن الحالة الجزائريةمختلفة ولكن علينا الحذر، إننا مجتمع فتي، ونريد نخبة حاكمة تفهم هذا المجتمع".وأكد الإبراهيمي أنه ليس مبعوثا ولا وسيطا، وإنما مواطن جزائري قلق على بلده، وقال" أعرف الكثير عن الجزائر، ولم أقاطع أبدا الجزائر، حيث لم تمر علي سنة، دون زيارتها..أنا حقا قلق على بلدي، ولا أرى أي مخرج للأزمة سوى الحوار".