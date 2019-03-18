مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط دعوات لاقتحامات واسعة الخميس

اقتحم 38 مستوطنا، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال شهود عيان- في تصريح اليوم- إن المستوطنين قاموا بجولات مشبوهة واستفزازية في المسجد قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة.
في السياق ذاته، وجهت ما تسمى بمنظمات (الهيكل المزعوم) دعواتها لأنصارها وجمهور المستوطنين للمشاركة الواسعة في اقتحامات الأقصى الخميس القادم تزامنا مع ما يسمى بـ (عيد البوريم أو المساخر) العبري.
وكشفت قيادات منظمات (الهيكل المزعوم) وعدد كبير من قادة الأحزاب الإسرائيلية عن مخططهم لاقتطاع منطقة (باب
وكانت محكمة الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، قد أصدرت أمس قرارا بإغلاق مصلى (باب الرحمة) في المسجد الأقصى المبارك، ومنحت مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس 60 يوما للرد، حيث جاء القرار عقب جلسة سرية عقدت بين ممثلي أجهزة الاحتلال والمحكمة.
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