رئيس الوزراء الجزائري السابق يشيد بجميع المطالب السلمية للشعب

وجه أحمد أويحيى رئيس الوزراء الجزائري الأسبق الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي"، الشريك في الائتلاف الحاكم، التحية لجميع المطالب السلمية للشعب الجزائري، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال أويحيى في رسالة له اليوم الاثنين "لا شيء أغلى من إنقاذ الجزائر من أية أزمة أو مأزق"

وأضاف أويحيى كنت دائما مجندا لخدمة البلاد، و الأرندي كان في الخط

الأمامي لخدمة الجزائر والدفاع عن مواقفها ودعم قيادة البلاد، وعلى رأسها الرئيس بوتفليقة".وكان أويحيى قد استقال من رئاسة الحكومة الجزائرية الأسبوع الماضي عقب عودة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من رحلة علاجية بالخارج وقراره إجراء تعديل حكومي موسع.