تعرَّف على رابط الاستعلام عن نتائج القدرات لطلاب الثانوية بالسعودية

من المتوقع أن يعلن المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي السعودي، اليوم الإثنين، عن نتائج اختبار القدرات "ورقي" لطلاب الثانوية، بعد الانتهاء من عمليات الفرز والتحليل والتدقيق كافة لنتائج المختبرين، وتحدد موعد الإعلان عن درجات القياس اليوم، لمن أدى اختبارات الفترة الثانية خلال العام الدراسي الحالي.

يمكن الاستعلام عن نتائج قياس القدرات عبر موقع qiyas results القدرات العامة 1440، ويقوم العديد من طلاب الثانوية بالبحث عن نتيجة نتائج القدرات للفترة الأولى من نتائج قياس القدرات الورقية.

كما يمكنك الحصول على نتائج القدرات عبر الموقع الرسمي، ويمكنك

التعرف على النتيجة عبر الخطوات الآتية:

أولًا: يجب الدخول إلى رابط موقع قياس للاستعلام عن نتائج التحصيل الدراسي

ثانيًا: قم بالانتقال إلى صفحة الاختبارات

ويتيح الموقع الاختيار بين أمرين للاستعلام عن نتائج كفايات المعلمين، وسوف نعرضهم عليكم الآن:

الاختيار الأول من خلال رقم السجل المدني

الاختيار الثاني من خلال رقم الاشتراك

ثم إدخال رمز التحقق الموضح للمستخدم

اضغط على كلمة بحث الدخول حتى تصل إلى صفحة نتائج اختبار التحصيل الدراسي.

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وفي حال عدم امتلاك ملف مشترك يمكنك إنشاء ملف

جديد من هنا.

ويعتبر اختبار قياس القدرات هو مقياس لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية، حيث تم الانتهاء من اختبار القدرات العامة 1440 يوم السبت، 23 فبراير 2019، وسوف يتم الإعلان عن النتيجة بعد مراجعتها وتدقيق الإجابات ومراجعة بيانات المختبرين.

وتم الإعلان عن النتيجة يوم الإثنين 4 رجب 1440هـ من الصفحة الرسمية للمشروع الوطني للقياس على حسابها في موقع التواصل تويتر، ويمكن الاستعلام عن نتائج موهبة عن طريق موقع مواهب من هنا.

سيتم الإعلان عن نتيجة قياس القدرات فور الانتهاء منها، ويمكنكم الحصول عليها برقم الهوية، كما يمكنك إجراء الاختبارات لـ5 مرات من أجل رفع وتحسين الدرجات، وكما يمكنك إجراء الاختبار للمرة السادسة بعد مرور 3 سنوات من تاريخ إجراء الاختبار الأول.

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