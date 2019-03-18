عائلة سفاح نيوزيلندا تعتذر لأهالي الضحايا.. وجدته: تغير كثيرًا بعد وفاة والده

خرج أفراد من عائلة الإرهابي الأسترالي برينتون تارانت عن صمتهم وعبروا عن صدمتهم من هول ما حدث على مسجدي النور ولينوود في نيوزيلندا.

اعتذرت العائلة لأهالي الضحايا الـ50، موضحة أنهم محطمون جدا بسبب ما حدث.

وقالت جدة تارانت، ماري فيتزجيرالد: "نحن جميعا مصدومون، لا نعرف كيف نفكر..إنه شيء أكبر من استيعابنا، أن يقوم شخص ما من عائلتنا بارتكاب شيء كهذا".

كما قصّت الجدة البالغة من العمر 81 عاما، كيف أن حفيدها قد تغير كثيرا بعد وفاة والده عام 2010، وكذلك بعد رحلة طويلة له إلى أوروبا قام بها عقب وفاة والده مباشرة.

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وقالت: "فقط منذ أن سافر إلى الخارج، هذا الفتى تغير بالكامل، لم يعد الفتى الذي عرفناه.. من الواضح أن عقله ليس سليما، وما قام به غير مقبول بالمرة، ولا يمكن إصلاحه".

أما تيري فيتزجيرالد، عم تارانت فقال: "نحن آسفون للغاية للعائلات التي كانت هناك، للقتلى والمصابين. لا يمكننا أن نفكر في أي شيء آخر، ليس أمامنا سوى الذهاب إلى البيت والاختباء".

وبين العم أن الشرطة قدمت الحماية لوالدة تارانت وشقيقته خوفا من ردود الفعل الغاضبة.

وأقدم المتطرف الأسترالي برينتون تارانت، الجمعة على قتل 50 شخصا

في مسجدي كرايست تشيرتش في نيوزيلندا في أبشع جريمة يشهدها هذا البلد في تاريخه.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون أنه غير مهتم بقراءة "الوثيقة"، التى كتبها تارانت وانتشرت سريعًا على مواقع التواصل الاجتماعى، واصفًا بيانه بـ"الركيك"، بينما طالب زعيم المعارضة بيل شورتن مواقع التواصل الاجتماعى مثل "فيس بوك" بحذف محتوى البث المباشر للهجوم العنيف والبغيض بعد تداوله بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعى.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا آرديرن، فى هذا الصدد، إنها ستناقش مع شركة "فيس بوك" إمكانية حظر البث المباشر للهجوم الأليم، مخاطبة شعبها بأن حكومتها ستناقش غدًا سُبل إجراء تعديلات فى قوانين حيازة السلاح فى ظل التقارير التى تواردت نهاية الأسبوع الماضى عن مسألة تخزين الأسلحة فى البلاد.