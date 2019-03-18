الصين ترفض بشدة انتقادات أمريكية لتعاونها مع أفريقيا

رفضت الصين بشدة انتقادات مسؤولين أمريكيين للتعاون بين بكين ودول القارة الأفريقية، معتبرة إياها بأنها "غير مسئولة، وتعكس عقلية لعبة المحصلة الصفرية"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج" في تصريح اليوم الاثنين خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- إن الفترة القليلة الماضية
وأضاف شوانغ أن علاقات الصين مع أفريقيا في أفضل حالة، وأن هناك ثقة متبادلة بين الجانبين، وأن العلاقات قائمة على المنفعة المتبادلة، ولن تتأثر مطلقا بمثل هذه التصريحات، مشيرا إلى أن الصين تحترم سيادة الدول الأفريقية، وتتعاون مع أفريقيا للمساعدة على تحقيق التنمية المستدامة هناك.مشيرا إلى أن الشعوب الأفريقية وحدها قادرة على تقرير وتحديد ما إذا كان التعاون الصيني مع بلادهم مفيدا لهم أم لا.
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