روسيا تجهز منطقة خط "برافو" في الجولان لعودة قوات حفظ السلام

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أنه قد تمت تهيئة جميع الظروف اللازمة لعمل بعثة الأمم المتحدة على طول خط "برافو"، في الجانب السوري من الجولان، بشكل كامل.

ونقلت وكالة الانباء الروسية "سبوتنيك" عن رئيس الشرطة العسكرية الرئيسية في وزارة الدفاع الروسية، الجنرال فلاديمير إيفانوفسكي، قوله للصحفيين: "نحن الآن في منطقة مرتفعات الجولان على خط برافو، على الجانب السوري الشرقي، حيث تم إنشاء 6 مراكز مراقبة منذ نهاية العام الماضي، والتي تراقب وضع المنطقة المنزوعة السلاح، فضلاً عن مراقبة وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل".

وقال: "اليوم وصلنا إلى أول مركز، وبالتالي في غضون 3 أشهر تم تجهيز هذا المكان بالكامل من الناحية الهندسية".

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وأضاف الجنرال: "لقد هيئنا جميع الظروف لتتمكن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، من وضع مواقعها وبدء (العمل) بشكل كامل على خط "برافو" لتنفيذ المهام التي قامت بها قبل عام 2013".

وأشار الجنرال إلى أن العسكريين الروس والسوريين يقومون بتدريبات مشتركة بالقرب من خط "برافو".

يُذكر أن القوات الأممية انسحبت من المنطقة وعلقت مهامها عقب اختطاف 45 عنصراً من جنودها في أغسطس عام 2014، وقد تم تحريرهم فيما بعد في سبتمبر من العام ذاته، واتهمت الأمم المتحدة تنظيم "القاعدة" بالوقوف وراء العملية.