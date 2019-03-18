مقتل قائد "داعشي" و4 من رفاقه في غارة جوية شرقي أفغانستان

أفادت مصادر إخبارية، اليوم الاثنين،بأن خمسة عناصر، على الأقل، ينتمون إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، قتلوا في غارة جوية بإقليم نانجارهار شرقي أفغانستان.
ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الإخبارية الأفغانية عن فيلق 201 سلاب التابع للجيش الأفغاني قوله في بيان له إن الغارة الجوية جرت في منطقة قريبة من خوجياني في إقليم نانجارهار.
ويعد نانجارهار من بين الأقاليم الهادئة نسبياً في شرق أفغانستان، لكن عناصر متشددة تنشط في بعض مناطقه النائية، وعادة ما تحاول تنفيذ هجمات ضد الحكومة وأفراد الأمن.
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