مقتل وإصابة 55 شخصاً في حادث قطار بالكونجو الديموقراطية

لقي 24 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 31 آخرين بجروح في حادث خروج قطار بضائع عن سكته أمس، في إقليم كاساي غرب الكونجو الديموقراطية.

وقال مسؤول محلي في شرطة السكة الحديدية إن العديد من العربات سقطت من فوق الجسر في مياه نهر لومبي وخمس عربات أخرى ما تزال مقلوبة، مشيراً إلى أنه تم نقل المصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى مدينة كاكنجي المجاورة.

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