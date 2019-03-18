أستراليا تشدد الأمن حول المساجد ودور العبادة على خلفية هجوم نيوزيلندا

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الاثنين، عن تمويل إضافي لحماية مؤسسات دينية من هجمات محتملة بعد الاعتداء، الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا المجاورة.
وقال موريسون، إنه سيخصص مبلغ 55 مليون دولار أسترالي (39 مليون دولار أميركي) من أجل حماية مؤسسات مع أولوية تشديد الأمن حول "المدارس الدينية وأماكن العبادة والتجمعات الدينية".
وتابع موريسون إن التمويل سيشمل "كاميرات مراقبة وإضاءة ونصب أسيجة وأجهزة إنذار وأنظمة أمن".
وأضاف موريسون "كنت أتمنى ألا نحتاج هذا الأمر في أماكن العبادة في أستراليا سواء كانت معابد أو مدارس أو مساجد أو كنائس"، مضيفاً: "يؤلمني أن يكون هذا الأمر ضرورياً، لكنه للأسف كذلك".
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