حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا ترتفع إلى 77 قتيلاً

أعلنت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا، اليوم الاثنين، أن الفيضانات في إقليم بابوا في شرق إندونيسيا، أوقعت 77 قتيلاً على الأقل، فيما كانت الحصيلة السابقة تشير إلى 58 قتيلاً.
ولا يزال هناك عشرات الأشخاص في عداد المفقودين فيما أصيب عدة أشخاص بجروح من جراء الكارثة الناجمة عن الأمطار الغزيرة وانزلاقات التربة.
وأدت الفيضانات في إقليم بابوا شرقي إندونيسيا، يوم السبت الماضي، إلى مقتل العشرات، في الوقت الذي يتابع فيه رجال الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين وسط الوحول والصخور والأشجار المتساقطة.
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