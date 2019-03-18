قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ملاحقة المشتبه بتنفيذه عملية "سلفيت" بالضفة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ملاحقة الفلسطيني الذي نفذ عملية، أمس، في سلفيت بالضفة الغربية المحتلة، وأسفرت عن مقتل مستوطن، وإصابة اثنين آخرين أحدهما جندي.

وذكرت مصادر فلسطينية أنه تم اعتقال والد المشتبه به وشقيقه.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر حسابه على موقع "تويتر": إن "الجيش مستمر بملاحقة المخرب، وتم تعزيز القوات في المنطقة للبحث والتفتيش والملاحقة". وأضاف أن القوات "قامت بمسح هندسي لمنزله لدراسة إمكانية هدمه".

ونفذ المشتبه به هجومين متتابعين، بالطعن وإطلاق النار، جنوب غرب مدينة نابلس: أحدهما بمفترق أرئيل والآخر بمفترق "جيتاي أفيشار".